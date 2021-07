iPhone 13 : des photos des supposés châssis partagés sur Weibo

Les fabricants d’accessoires pour smartphones sont déjà occupés à produire des étuis pour l’iPhone 13 en se basant sur des modèles de châssis censés leur donner une idée de la taille des prochains appareils phares d’Apple. Une marque a pris la décision inhabituelle de partager publiquement sur les réseaux sociaux les modèles sur lesquels elle travaille.

Le célèbre fabricant chinois d’étuis Benks a publié sur Weibo des images des modèles sur lesquels sont basés ses moules. Les leakers DuanRui et Ice Universe se sont empressés de partager les images sur Twitter, et les photos montrent les quatre modèles d’iPhone 13 que nous attendons, avec des dimensions similaires à la gamme d’iPhone de 2020. Les quatre appareils sont proposés dans les mêmes options : 5,4 pouces, 6,1 pouces et 6,7 pouces, avec des variantes standard et “Pro” pour le modèle 6,1 pouces.

En termes d’apparence, la principale différence cette année sera une encoche légèrement plus petite à l’avant, une double caméra arrière en diagonale sur l’iPhone 13 mini et le 6,1 pouces standard, et un appareil photo arrière plus grande sur les modèles iPhone 13 Pro. D’autres schémas ont révélé que les prochains iPhone auront une conception globale plus épaisse et une bosse de caméra plus grande sur l’iPhone 13 Pro et Pro Max.

Les modules d’appareil photo plus grands sont probablement dus à l’inclusion, selon les rumeurs, de la stabilisation par déplacement du capteur pour tous les modèles de la gamme et des capacités Ultra Wide améliorées sur l’iPhone 13 Pro et l’iPhone 13 Pro Max.