Apple veut acheter la société de production de Reese Witherspoon

Apple pourrait racheter Hello Sunshine, la société de production de l’actrice Reese Witherspoon, pour 1 milliard de dollars. À noter que la firme de Cupertino collabore depuis plusieurs mois avec ladite entreprise pour étoffer le catalogue d’Apple TV+.

Selon les informations publiées par le Wall Street Journal, Witherspoon souhaite vendre sa société pour 1 milliard de dollars. Plusieurs géants sont intéressés, dont Apple. L’entreprise américaine serait donc prête à débourser cette somme pour racheter Hello Sunshine.

En 2016, Reese Witherspoon s’est associée à d’autres personnalités pour lancer Hello Sunshine, une société de médias. Dernièrement, l’entreprise souhaite trouver un repreneur, même si les dirigeants peuvent ne pas accepter la vente.

Si Apple rachète cette société de production, elle remporterait les droits de plusieurs contenus dédiés à la gent féminine pour rendre le catalogue d’Apple TV+ encore plus attractif.

Pour rappel, Hello Sunshine a déjà produit deux séries pour Apple TV+, qui sont « The Morning Show » et « Truth Be Told ». Il a également sorti des hits comme « Little Fires Everywhere » pour Hulu et « Big Little Lies » pour HBO.

Pour le moment, certaines personnes proches du dossier indiquent que Hello Sunshine travaille avec des banquiers d’investissement pour explorer les options disponibles.