Samsung dévoile One UI Watch, destiné aux montres connectées

La conférence Samsung du WMC 2021 a finalement dévoilé un tout nouvel OS pour les montres connectées. Développé en partenariat avec Google, One UI Watch ressemble à s’y méprendre à celui des derniers Galaxy. A l’instar de WatchOS et d’HarmonyOS, Samsung regroupe donc les systèmes d’exploitation de ses différentes gammes de produit de la même « signature » esthétique… comme Apple, donc.

Certes, le design des icônes et des menus est le même. Mais l’organisation même de l’interface s’apparentera à celle de One UI (volets de menus latéraux par exemple). Quant aux applications, elles pourront se télécharger sur la montre connectée à partir du smartphone. L’énergie sera mieux gérée et les performances accrues. Enfin, le partenariat avec Google assure le portage des services Google sous Wear OS (Google Maps, Messages, Gmail, YouTube, etc.).

La première montre connectée de Samsung sous One UI Watch sera dévoilée cet été lors d’un évènement Unpacked. Plusieurs fuites indiquent qu’il devrait s’agir de la Galaxy Watch Active 4.