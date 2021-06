Test du casque de réalité virtuelle Pico G2 4K

Pico est peut-être l’un des noms les moins connus dans le domaine de la VR à l’heure actuelle, mais l’entreprise prend de plus en plus de parts de marché avec ses casques abordables. Dans le cadre du CES 2019, Pico a lancé son premier casque VR tout-en-un avec un écran 4K.

Le PICO G2 4K reprend toutes les caractéristiques des versions précédentes et les transforme en un appareil offrant un confort maximal et une qualité d’image 4K exceptionnelle.

Comme la plupart des casques VR disponibles aujourd’hui, le Pico G2 est un peu encombrant à première vue, mais il est dépourvu des fils et câbles gênants qui vous maintiennent attachés au monde réel lorsque vous essayez d’explorer la réalité virtuelle.

La batterie intégrée a une autonomie d’environ 2,5 heures à pleine charge, et la batterie elle-même se trouve dans le serre-tête, ce qui permet d’équilibrer le poids et d’éviter que vous ne vous sentiez trop lourd à l’avant. La manette est ergonomique et tient bien en main, et il y a des contrôles de volume à la fois sur la manette et sur le casque, ce qui vous permet de régler facilement votre son.

En ce qui concerne l’audio, les haut-parleurs stéréo ne sont pas orientés vers les oreilles comme sur l’Oculus, mais semblent plutôt pointer vers le bas.

Pico G2 4K : un casque facile d’utilisation

Le Pico G2 4K est conçu pour offrir une expérience unique et facile d’accès. Vous pouvez l’utiliser sans avoir à créer de compte, et vous pouvez choisir d’utiliser le casque sans contrôleur. En outre, contrairement à d’autres casques VR, vous n’avez pas à calibrer l’appareil chaque fois que vous l’utilisez.

D’un point de vue opérationnel, la navigation et le menu du Pico G2 sont conformes à ce que l’on peut attendre de casques similaires comme l’Oculus Go. Le système d’exploitation Android (avec une surcouche Pico) rend ce casque attrayant pour les développeurs. Il est également possible d’utiliser les kits de développement logiciel actuellement disponibles pour Unreal Engine et Unity pour développer son propre contenu.

Qualité d’image et performances du Pico G2 4K

La qualité de l’image est probablement le principal argument de vente du Pico G2 4K. La société a voulu créer un casque qui offre une simplicité de prise en main, sans compromettre l’immersion globale. L’écran LCD 4K y contribue sans aucun doute. Avec une résolution de 3840 x 2160, l’expérience est au rendez-vous.

Il s’agit du premier casque à offrir une fonctionnalité tout-en-un combinée à un écran 4K, et cela l’aide vraiment à se démarquer. Outre une résolution 4K, vous bénéficiez également d’un champ de vision important et d’un taux de rafraîchissement d’environ 75 Hz. Le PPI est de 818 pour une qualité d’image plus claire et plus nette à tout moment.

Conclusion sur le Pico G2 4K

Ainsi s’achève cette PICO G2 4K Revue. Destiné à la fois au travail et aux loisirs, c’est l’un des rares casques de sa catégorie à pouvoir offrir une excellente qualité d’image, associée à une très bonne prise en main. Sa facilité d’utilisation et sa haute résolution se conjuguent pour faire du Pico un casque qui vaut le coup si vous êtes à la recherche d’outils VR professionnels.