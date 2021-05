Netflix veut se lancer dans le jeu vidéo

Un nouvel acteur dans la brutale industrie du jeu vidéo ? Alors que Google semble s’être cassé les dents pour l’instant avec Stadia, Netflix souhaiterait vouloir s’y lancer, si l’on se fonde sur les informations de… The Information. D’après le média américain, le service de streaming cherche à embaucher un cadre pour superviser la nouvelle division. Plusieurs cadres déjà dans le milieu depuis un moment ont été approchés.

Similaire à Apple Arcade

L’idée de Netflix serait de proposer un service de jeux vidéo similaire à Apple Arcade. Pour rappel, cette offre de la marque à la pomme permet de jouer à plus de 100 jeux contre un abonnement à seulement 4,99€/mois. Ce sont majoritairement des jeux indépendants qui sont proposés. Dans le cas de Netflix, cet éventuel service pourrait être proposé en option en plus de l’abonnement pour les films, séries et documentaires.

Aucun autre détail n’a filtré, mais il n’y aurait pas de publicité dans les jeux. Logique. Netflix n’a pas encore communiqué publiquement son intention de se lancer sur le marché des jeux vidéo. Mais rappelons que le le secteur a connu un important succès en 2020, notamment en raison des confinements et autres restrictions.

Le service de streaming veut sa part et ainsi générer de gros revenus. De son côté, Apple ne semble toujours pas rencontrer un succès particulier avec Apple Arcade. Playstation et Nintendo restent les maîtres à bord…