Le procès Apple vs Epic Games a débuté

Apple vs Epic Games, le match a commencé. Le procès a débuté et fait suite à des accusations de l’éditeur de Fortnite qui évoque des pratiques anticoncurrentielles de la part du fabricant d’iPhone. Pour rappel, tout a commencé en août 2020, lorsqu’Epic Games a ajouté son propre système de paiement dans Fortnite sur iOS. Or, seul Apple est maître des paiements sur sa plate-forme puisqu’il impose une commission obligatoire de 30%. Résultat, le fabricant a retiré le jeu de l’App Store, puis Epic Games a porté plainte en raison d’un soupçon de position dominante.

Epic Games veut juste un changement des règles

Selon Epic Games, Apple a créé un écosystème qui nuit à la concurrence. L’éditeur pointe du doigt l’obligation pour les développeurs d’utiliser le système de paiement d’Apple et donc de verser une commission à chaque transaction. Il avance aussi l’obligation de passer par l’App Store pour distribuer les applications. Apple se veut, en sus, juge et partie puisqu’il propose des applications concurrentes. Comme dans le cas d’Apple Music face à Spotify. Epic Games ne souhaite pas de dommages et interêts, il veut seulement un changement de règles.

Le procès pourrait bien durer des années, et il s’annonce aussi peu sûr que possible.