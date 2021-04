Playstation 5 : un nombre record d’exclusivités pour la console de Sony ?

L’on pensait Sony un peu largué face à la puissance financière de Microsoft, qui s’assure toujours plus de terrain en rachetant des studios de développement. Le dernier qui fait date, c’est bien évidemment celui de Bethesda, connu pour la saga des Elder Scrolls, Doom, Dishonored… Mais Playstation ne s’annonce pas vaincu, bien au contraire. Le patron de la firme Sony Interactive Entertainement, Jim Ryan, a récemment déclaré qu’un paquet d’investissements avait été réalisé. “Nous avons discrètement mais régulièrement investi dans des jeux de haute qualité pour PlayStation, et nous ferons en sorte que la génération PS5 ait plus de logiciels dédiés que jamais”, a indiqué Jim Ryan. “Nous nous sommes engagés à plusieurs reprises dans des fusions et acquisitions, notamment avec Insomniac Games aux États-Unis. Nous n’excluons pas cette option à l’avenir.”

Marché japonais

Rappelons tout de même que Sony vend énormément de consoles, bien plus que son concurrent direct Microsoft, et que la qualité de ses titres a toujours été constatée, notamment avec The Last of Us, God of War, et le très prochain Returnal. “Il est important pour nous de fournir des logiciels qui correspondent à la communauté des joueurs japonais, et la PS5 a inclus beaucoup de logiciels de développeurs japonais depuis ses débuts”, a assuré le PDG de SIE à Nikkei, en ajoutant : “Nous continuerons à renforcer nos liens avec les développeurs japonais et à sortir du contenu pour PS5 qui correspond au marché japonais.”

En bref, Sony a certes du pain sur la planche, mais pourrait bien continuer d’enfoncer la concurrence malgré son budget en déça…