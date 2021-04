L’iPhone 12 mini se vend moins bien que les autres iPhone

Coup dur pour la firme à la pomme, dont les innovations ne se soldent pas toujours par des succès. L’iPhone 12 mini fait partie de ces relatifs échecs, comme l’affirme le cabinet spécialisé Consumer Intelligence Research Partners (CIRP), qui a publié les ventes du petit smartphone pour les premiers mois de 2021 aux États-Unis. Et la sanction est sans appel : l’iPhone 12 mini se vend bien moins que ses grands et petits frères.

Les iPhone 12 mini à la traine

Les quatre modèles d’iPhone 12 réunis ont représenté 61% des ventes de smartphones. Dans le détail, l’iPhone 12 a été le plus populaire des quatre. Il est suivi par l’iPhone 12 Pro Max, l’iPhone 12 Pro et l’iPhone 12 mini. Mais l’iPhone le plus populaire a été l’iPhone 11 avec une part de 24%. « Au cours du premier trimestre complet de disponibilité, nous voyons maintenant comment les consommateurs préfèrent les modèles plus grands avec les iPhone 12 et 12 Pro, ainsi que l’ancien iPhone 11, en évitant les iPhone 12 mini et iPhone SE », indique CIRP.

L’iPhone 12 Max connaît de meilleures ventes que l’iPhone 11 Pro Max de l’année dernière. Il représente 20% des ventes contre 11% l’année dernière avec l’iPhone 11 Pro Max. Malgré le frein que connaît l’iPhone 12 mini, il devrait connaître un successeur en 2022.