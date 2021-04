Xperia : Sony dévoile trois nouveaux photophones

Malgré ses échecs en téléphonie portable, Sony ne baisse pas les bras. Lors d’une récente conférence, la marque japonaise a dévoilé non pas un nouveau smartphone, mais trois : le Xperia 1 III, le Xperia 5 III, le Xperia 10 III. Leur point commun ? Ils sont centrés sur la photographie.

Pas de prix pour l’instant

Le Xperia 1 III est le modèle premium : il disposera d’un écran OLED 6,5 pouces 21:9 avec affichage 4K et HDR (une première sur smartphone), d’un processeur Snapdragon 888 (compatible 5G) épaulé par 12 Go de RAM, de 128 ou 256 Go d’espace de stockage, d’une batterie 4500 mAh (30W), et surtout d’un bloc photo 4 capteurs (3×12 Mpx + un TOF).

Les trois capteurs auront une définition identiques, mais la taille des photosites sera différente (1/2.6 ; 1/1.7 ; 1/2.9), ainsi que les ouvertures (capteur ultra grand angle f/2.2 ; capteur grand angle f/1.7 ; capteur avec zoom périscopique + OIS et ouverture variable f/2.3-2.8, eq. 70mm – 105mm ). L’autofocus Eye Focus est disponible sur tous les capteurs. Le capteur frontal est de 8 mégapixels.

Le Xperia 5 III partage les mêmes caractéristiques que le 1 III, sauf pour l’écran (OLED 6,1 pouces en Full HD+) et l’AF Eye Focus (pas de capteur TOF/Temps de vol).

Quant à l’Xperia 10 III, il s’agit d’un modèle clairement de milieu de gamme : il dispose d’un écran OLED 6 pouces Full HD+ et 60 Hz, d’un processeur Snapdragon 690 épaulé par 6 Go de RAM, de 128 Go de stockage, d’une batterie 4500 mAh, et d’un bloc photo un peu moins ambitieux (2x 8Mpx ultra grand angle et téléphoto avec photosites 1/4 + 1×12 Mpx grand angle avec photosite 1/2.8). Pas de prix, ni de date de sortie pour l’instant.