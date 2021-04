Samsung commercialiserait en 2022 une tablette pliable en trois

Le géant sud-coréen Samsung en a beaucoup sous le pied ! La marque asiatique préparerait en effet un nouvel appareil à écran pliable, si l’on en croit le l’on en croit le site Gizmochina et le leaker Yogesh. L’entreprise plancherait effectivement sur une tablette Galaxy Z Fold Tab, capable de se plier en trois ! Elle aurait donc droit à deux charnières.

Début 2022 ?

Une fois totalement pliée, cette tablette révolutionnaire pourrait sans doute entrer dans une poche. Une grande poche. L’écran de cette tablette serait composé d’un verre extrêmement fin et souple (UTG), plus résistant aux pliures que la dalle utilisée sur les Galaxy Fold 2 et Galaxy Z Flip.

La Galaxy Z Fold Tab serait aussi accompagnée d’un tout nouveau stylet S-Pen, sans que plus de détails n’aient été donnés par Gizmochina. Ce type de rumeur concernant une tablette pliable n’est pas nouveau : en décembre dernier déjà, des fuites indiquaient que Samsung en préparait une. La nouvelle tablette pliable de Samsung pourrait être commercialisée durant le premier trimestre de 2022… À voir donc ce que cela donnera. Vous seriez intéressé par une telle innovation ? Chez World is Small, on a en tout cas hâte d’en savoir plus…