Apple Pencil 3 : une présentation lors de la keynote du 20 avril ?

Apple se prépare à lancer l’Apple Pencil 3, selon une fuite provenant du réseau social chinois Weibo Celle-ci suggère qu’il pourrait apparaître aux côtés des nouveaux iPad lors de la keynote “Spring Loaded” qui se tiendra mardi prochain.

La rumeur provient du compte Weibo “Uncle Pan Pan“, qui n’a pas beaucoup d’antécédents en matière de partage d’informations précises sur Apple. Toutefois, il a été le premier à partager des images des supposées nouvelles couleurs des coques MagSage pour iPhone 12 attendues pour ce printemps 2021.

Cela fait écho à l’image ci-dessus partagée le mois dernier par un leaker avéré qui montre prétendument un Apple Pencil 3. En plus d’avoir l’air brillant, le stylo tactile ressemble beaucoup à l’Apple Pencil 2 actuel, qui a été introduit avec l’iPad Pro de 2018. Le dispositif de deuxième génération est plus court que la version originale et se charge par induction.

L’Apple Pencil 3 semble également avoir une pointe considérablement plus grande que sur les versions existantes, avec une section beaucoup plus longue qui se visse dans l’Apple Pencil lui-même, ce qui pourrait faire allusion à une nouvelle technologie pour prendre en charge des fonctionnalités supplémentaires ou fournir une plus grande précision de dessin.

Apple vend toujours l’Apple Pencil de première génération, principalement pour séduire les propriétaires d’iPad et d’iPad mini 5 de huitième génération, puisque la version 2 ne fonctionne qu’avec l’iPad Pro. Un Apple Pencil 3 pourrait théoriquement apporter de nouvelles fonctions exclusives au prochain iPad Pro haut de gamme d’Apple.

Apple devrait profiter de sa keynote du 20 avril pour dévoiler un nouvel iPad Pro de 11 et 12,9 pouces, le modèle haut de gamme étant doté d’un tout nouvel écran mini-LED.