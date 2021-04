Apple : Face ID sous l’écran sur les iPhone de 2023 ?

Apple prévoit d’inclure un système Face ID sous l’écran à partir de ses iPhone de 2023, supprimant ainsi la nécessité de loger le système de reconnaissance faciale dans une encoche, selon l’analyste Ming-Chi Kuo.

Dans une note aux investisseurs obtenue par MacRumors, Kuo affirme que le système Face ID sous l’écran fera ses débuts aux côtés d’un nouveau téléobjectif périscope en 2023. Kuo avait précédemment déclaré qu’à partir de l’année prochaine, Apple prévoyait d’abandonner l’encoche pour un design “punch-hole” pour certains de ses iPhone de 2022.

Depuis ses débuts avec l’iPhone X, l’encoche a principalement servi à abriter le système de caméra TrueDepth qui permet l’identification faciale. Alors que la rumeur veut qu’Apple réduise la taille de l’encoche sur les iPhone de 2021, si le géant technologique est capable par la suite de loger le système de reconnaissance faciale sous l’écran, l’encoche deviendrait ainsi inutile.

Kuo avait également déclaré précédemment qu’au moins un modèle d’iPhone haut de gamme en 2023 sera doté d’un scanner d’empreintes digitales sous l’écran, sans encoche et avec un véritable affichage plein écran. Dans sa note, Kuo ne précise pas si Apple proposera à la fois un système Touch ID et Face ID sous l’écran, ou si ce dernier restera exclusif aux iPhone haut de gamme.

La rumeur selon laquelle Apple adopterait un scanner d’empreintes digitales sous l’écran a été largement répandue, et peut-être même dès l’iPhone 13. Cependant, c’est la première fois que nous entendons parler d’un éventuel système Face ID sous l’écran. D’un point de vue technologique, la réalisation d’un système de reconnaissance faciale sous l’écran nécessite une technologie plus avancé, étant donné que le système de caméra TrueDepth doit être capable de lire et de reconnaître les visages à travers les pixels de l’écran sans déformer ou interférer avec le contenu.