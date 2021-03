Le modem 5G d’Apple sur tous les iPhone de 2023 ?

Selon les analystes Blayne Curtis et Thomas O’Malley de Barclays, le modem cellulaire 5G d’Apple fera probablement ses débuts dans tous les modèles d’iPhone de 2023. Dans une note de recherche destinée aux fournisseurs, les deux hommes ont déclaré que les fabricants de puces Qorvo et Broadcom devraient faire partie des entreprises qui bénéficieront du passage à la solution interne d’Apple.

Mark Sullivan de Fast Company et Mark Gurman de Bloomberg font partie des plusieurs sources qui ont rapporté qu’Apple travaille sur son propre modem pour les futurs iPhone. Apple aurait commencé le développement du modem en 2020, après avoir acquis la majorité de l’activité modem pour smartphones d’Intel un an plus tôt. Barclays a précédemment déclaré que le modem prendra en charge les bandes sub-6GHz et mmWave de la 5G, comme on pouvait s’y attendre.

Apple utilise actuellement des modems Qualcomm, notamment le Snapdragon X55 sur les iPhone 12. En 2019, on apprenait qu’Apple utiliserait probablement le modem Snapdragon X60 sur les iPhone de 2021, suivi du modem Snapdragon X65 sur les iPhone de 2022.

La feuille de route mentionnait la possibilité que les iPhone de 2023 utilisent un futur modem “Snapdragon X70”, mais cela semble à présent peu probable. Le modem d’Apple serait probablement fabriqué par TSMC, son partenaire de longue date dans le domaine des puces.