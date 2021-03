Xbox : Microsoft officialise le rachat de Bethesda (Doom, The Elder Scrolls, Fallout)

Cette fois, c’est officiel. Après une annonce en grande pompe l’année dernière laissant augurer du meilleur pour la branche Xbox, Microsoft vient d’officialiser le rachat du groupe ZeniMax Media, derrière Bethesda Softworks, pour 7,5 milliards de dollars. La Commission européenne a donné son feu vert, après les autorités américaines, ce qui a permis le tout de se finaliser. Rappelons que Bethesda Softworks est l’éditeur derrière Doom, The Elder Scrolls, Fallout, Wolfenstein, Prey, Dishonored ou The Evil Within, autrement dit des grandes pontes du jeu vidéo.

Des exclusivités Xbox et PC ?

Microsoft a partagé quelques détails suite au rachat bouclé, en évoquant notamment que certains nouveaux jeux de Bethesda seront des exclusivités Xbox et PC. Tout en concédant que d’autres seront multiplateformes. Il est tout de même étrange que Microsoft n’ait pas profité de cette annonce pour annoncer ses prochaines exclusivités. Ce rachat de Bethesda permet également à Microsoft de mettre la main sur d’autres studios. Bethesda n’est pas la seule propriété de ZeniMax Media. Le groupe détient aussi id Software, ZeniMax Online Studios, Arkane, MachineGames, Tango Gameworks, Alpha Dog et Roundhouse Studios.

« Il s’agit là de la prochaine étape dans la construction d’un ensemble de studios à la pointe de l’industrie, un engagement que nous avons pris envers notre communauté », indique Microsoft. « Nous sommes impatients de les aider à atteindre toujours plus de joueuses et de joueurs autour du monde, à faire de leurs nouveaux titres les plus grands jeux de leur histoire », poursuit la société. Au total, Microsoft possède désormais 23 studios de développement. Sony en compte 13.