AirPods 3 : de nouveaux rendus des futurs écouteurs d’Apple

Deux nouveaux rendus prétendent présenter le design de la troisième génération des AirPods (qui porteront probablement le nom d’AirPods 3), qui pourrait être annoncée lors d’un événement Apple plus tard ce mois-ci.

Les rendus ont été partagés par Gizmochina, qui affirme les avoir reçus d’un “fournisseur”. Les images représentent des AirPods 3 avec une tige plus courte, similaire à celle des AirPods Pro, et un boîtier de chargement plus petit.

Ces informations sont conformes à celles de Bloomberg, qui affirme que le design des futur AirPods 3 s’inspirera des AirPods Pro, bien qu’ils soient dépourvus de certaines fonctionnalités de ces derniers, comme la réduction active du bruit.

Ces rendus de la troisième génération des AirPods sont à prendre avec des pincettes. Cependant, les images ont été publiées par le compte Twitter @Duanrui1205, habitué par le passé aux fuites sur les produits Apple.

Plus tôt cette semaine, le leaker chinois Kang a indiqué qu’Apple prévoyait d’organiser sa keynote de printemps le 23 mars. Cet événement devrait être l’occasion de présenter les AirTags, les nouveaux modèles d’iPad et peut-être des AirPods 3. Apple travaille également sur la deuxième génération des AirPods Pro, qui, selon les rumeurs, seraient plus compacts car sans tige, avec un design similaire à celui des Galaxy et des Google Buds.