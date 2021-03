Nintendo Switch : un modèle Pro avec 4K et écran OLED pour fin 2021 ?

La rumeur enfle depuis désormais plusieurs jours. Le géant japonais du jeu vidéo, Nintendo, préparerait en effet un tout nouveau modèle de sa console phare hybride, la Switch. Cette version inédite serait plus adaptée aux standards des consoles next-gen sorties en fin d’année dernière, la PS5 et la Xbox Series X, puisqu’elle pourrait peut-être afficher une définition 4K lorsque dans son dock, selon les dernières informations du média américain Bloomberg.

Un écran OLED plus grand

Si aucun détail sur les composants n’a filtré, il est également fort possible que Nintendo se fournisse chez Samsung pour offrir à sa nouvelle console un écran OLED de 720p, d’une taille de 7 pouces (le modèle actuel classique a un écran de 6,2 pouces, et celui de la Switch Lite est de 5,5 pouces). “L’écran OLED consommera moins de batterie, offrira un contraste plus élevé et peut-être un temps de réponse plus rapide par rapport à l’écran à cristaux liquides de la Switch actuelle”, a commenté Yoshio Tamura, cofondateur de la société d’analyse DSCC. L’OLED rigide vers lequel se serait tourné Nintendo est moins cher que celui utilisé sur les smartphones.

Si pour l’instant, ces infos sont avant tout des rumeurs, il est également rapporté que la Switch Pro pourrait avoir des jeux exclusifs, à l’instar de la Nintendo New 3DS. Et là, c’est un vrai défaut pour tous les possesseurs actuels de Switch.