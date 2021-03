CBDeal : les bons plans CBD en France (iPhone & iPad)

CBDeal est une nouvelle application disponible gratuitement sur l’App Store qui vous permet de trouver facilement, les boutiques de CBD (ou cannabidiol, un cannabinoïde présent dans le cannabis, pour être précis) les plus proches de vous partout en France. En outre, des promos exclusives négociées avec certains shops sont disponibles sur l’app.

Une fois l’application CBDeal téléchargée sur votre, iPhone, iPad, iPod Touch (nécessite iOS 13.0 ou une version ultérieure), votre Mac à partir de macOS 11 ou votre smartphone Android, vous devriez arriver sur l’écran d’accueil, à savoir l’onglet Home. Vous y trouverez la promo CBD du jour (Deal of the day), les dernières boutiques ajoutées à l’image de WeedSeedShop, les bons plans de la semaine (Deals of the week), ainsi que la sélection de CBDeal.

Le second onglet, intitulé Shops, présente comme son nom l’indique les dernières boutiques de CBD ajoutées à l’app, ainsi que ceux étant les plus proches de vous en utilisant la géolocalisation.

Le troisième onglet, Deals, va vous permettre de profiter de belles promotions sur des produits divers et variés contenant au CBD. Ces derniers sont proposés en exclusivité sur l’app CBDeal.

L’actualité CBD est aussi sur CBDeal

L’onglet News présente quant à lui les derniers articles publiés sur la toile concernant le CBD. Idéal pour connaître l’actualité récente sur le cannabidiol et les derniers chiffres du secteur, tout cela en Français bien sûr. Pour finir, il est possible de gérer son compte dans le dernier onglet.

CBDeal, c’est aussi une chaîne YouTube entièrement dédiée au CBD. Lancée il y a quelques jours, elle propose d’ores et déjà deux vidéos : La Ferme Médicale et son CBD bio Français, et CBDeal en visite chez Greener CBD Shop à Paris.

L’application CBDeal est disponible gratuitement sur l’App Store, le Mac App Store et le Google Play Store. Comptez une trentaine de Mo d’espace libre pour pouvoir l’installer. Des mises à jour sont apportées régulièrement pour ajouter du contenu et des boutiques à la base de données.

Le CBD en France

Petit point concernant la législation, pour finir : le cannabidiol n’est soumis à aucun cadre légal. Le commerce et la distribution de produits à base de CBD sont ainsi tolérés en France à condition que leur taux de THC soit inférieur à 0,2%.