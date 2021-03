iPhone 13 : 1Go de stockage et le LiDAR sur tous les modèles ?

Le prochain iPhone 13 d’Apple pourrait inclure une option avec 1 To de stockage sur certains modèles et des scanners LiDAR sur toute la gamme, selon un rapport des analystes de Wedbush.

Pour rappel, le leaker Jon Prosser a confirmé le mois dernier une rumeur selon laquelle la gamme ‌iPhone 13‌ arriverait avec une option de stockage de 1 To. Apple ne propose actuellement cette capacité que sur les iPad Pro, mais le stockage supplémentaire aurait du sens pour les propriétaires d’iPhone, en particulier ceux qui profitent de nouvelles fonctionnalités de photographie comme ProRAW.

En effet, les fichiers ProRAW sont 10 à 12 fois plus volumineux que les fichiers HEIF ou JPEG, ce qui signifie que les utilisateurs concernés ont besoin d’énormément d’espace sur leur appareil s’ils ne veulent pas avoir à payer un abonnement mensuel sur iCloud.

Un rapport précédent a également suggéré qu’Apple allait étendre son scanner LiDAR à l’ensemble de la gamme ‌iPhone 13‌ en 2021, plutôt qu’aux seuls modèles Pro et Pro Max, comme c’est le cas sur avec l’‌iPhone 12‌.

Quatre iPhone 13 attendus en septembre

Apple dévoilerait sa nouvelle gamme de smartphones en septembre, comprenant un ‌iPhone 13‌ mini de 5,4 pouces, un ‌iPhone 13‌ de 6,1 pouces et un ‌iPhone 13‌ Pro, et un ‌iPhone 13‌ Pro Max de 6,7 pouces.

Des changements de conception majeurs ne sont pas attendus, mais on devrait pouvoir compter sur des améliorations au niveau de la caméra, un processeur de série A plus rapide et une nouvelle puce 5G de Qualcomm. Des bruits de couloir suggèrent qu’au moins un ‌iPhone‌ 13 pourrait être dénué de port, puisque basé entièrement sur la charge sans fil plutôt que sur un port Lightning.

D’autres rumeurs évoquent un écran ProMotion à 120 Hz sur l’iPhone‌ 13. Apple pourrait également réduire l’encoche (en hauteur plutôt qu’en largeur) en 2021. Enfin, la marque à la pomme envisagerait d’ajouter un capteur d’empreintes digitales intégré aux modèles ‌iPhone 13‌, qui serait utilisé en plus de Face ID comme méthode d’authentification alternative.