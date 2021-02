iOS 14 installé sur 86% des iPhone sortis ces 4 dernières années

Cette semaine, Apple a partagé de nouveaux chiffres concernant l’adoption d’iOS 14 et d’iPadOS 14. On y apprend qu’iOS 14 était installé sur 80% de tous les iPhone actifs et sur 86% des iPhone sortis au cours des quatre dernières années au 24 février.

À titre de comparaison, le 15 décembre dernier, Apple indiquait qu’iOS 14 était installé sur 72% de tous les iPhone actifs et sur 81% des iPhone lancés depuis 4 ans.

Les données d’adoption partagées par Apple révèlent également qu’iPadOS 14 était installé sur 70% de tous les iPad actifs et sur 84% des iPad sortis ces quatre dernières années, toujours en date du 24 février.

Si l’on compare ces pourcentages avec ceux publiés le 15 décembre (iPadOS 14 était installé sur 61% de tous les iPad actifs et sur 75% des iPad lancés au cours des quatre dernières années), l’évolution est donc plus importante côté tablette que côté smartphone.

iOS 13 n’est pas mort

Par ailleurs, Apple affirme que 12% de tous les iPhone actifs étaient toujours sous iOS 13 et que 2% tournaient sous des versions iOS encore plus anciennes au 24 février.

Enfin, à cette même date, 14% de tous les iPad actifs utilisaient toujours iPadOS 13, tandis que 16% tournaient sur un OS plus ancien.