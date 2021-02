Google Earth : une île en forme de pénis découverte dans l’océan Pacifique

Google Earth vous permet de découvrir des lieux inexplorés à travers le monde. Les amateurs de voyages qui ne peuvent pas prendre l’avion en cette période de Covid-19 profitent de Google Maps pour visiter virtuellement les destinations de leurs rêves. D’autres utilisent l’application pour découvrir des endroits cachés et insolites…

Joleen Vultaggio, une américaine de 50 ans surfait sur Google Maps lorsqu’elle est tombée sur une masse terrestre de forme phallique au milieu de l’océan Pacifique.

Elle a partagé sa trouvaille sur Google Earth Superfans, un groupe Facebook composé comme son nom l’indique de passionnés d’exploration virtuelle, accompagné du message : « Je me baladais autour des îles de la Trinité, et il est apparu. Je me suis dit : « Wow, ça ressemble vraiment à un pénis non circoncis. » ».

On ne sait pas si l’île est habitée par des humains. La masse continentale la plus proche est Ouvéa, un atoll de la mer de Corail qui compte une population de 3400 habitants. La capture d’écran ci-dessus, provenant de Google Earth, montre que l’île est entourée d’eaux turquoises et d’une végétation luxuriante.

Si vous êtes curieux, vous pouvez bien sûr découvrir par vous-même cette île à la forme amusante en saisissant les coordonnées 20°37’37”S 166°18’02”E dans Google Maps et en appuyant sur la « vue satellite ».