Apps de rencontre : plus de matchs pour les possesseurs d’iPhone !

Une étude récente a révélé que les personnes qui possèdent des produits Apple, l’iPhone en tête, sont plus susceptibles que les propriétaires d’appareils sous Android d’obtenir des matchs sur les applications de rencontres.

Les rencontres pendant une pandémie mondiale ne sont faciles, mais la marque à la pomme est votre meilleur allié. Une nouvelle étude a révélé que les célibataires qui possèdent des produits Apple étaient jusqu’à 76% plus susceptibles d’obtenir un match avec une application de rencontre que les propriétaires de smartphones sous Android.

Apple et Google ont tous deux lancé des systèmes d’exploitation mobiles en 2007, déclenchant l’essor des smartphones sur lesquels le monde dépend beaucoup aujourd’hui. Alors que les systèmes iPhone et iOS d’Apple ont contribué à faire de l’entreprise une fois de plus un nom familier, Android de Google a lentement évolué pour devenir un concurrent majeur.

Depuis 2011, Android est chaque année le système d’exploitation le plus utilisé dans le monde et surpasse tous les autres OS. Alors que les sites de rencontres en ligne comme Ladadate ont commencé à fleurir tout au long de la bulle Internet, c’est la seconde bulle avec ses applications de rencontres sur smartphones comme Tinder qui a vraiment transformé le dating en profondeur.

N’importe quel célibataire à la recherche du grand amour peut en quelques minutes consulter des profils d’hommes et de femmes habitant aux alentours puis déclarer sa flamme swipant vers la droite… à condition que cela soit réciproque de l’autre côté ! En ces temps de distanciation sociale, les apps de rencontres ont plus que jamais le vent en poupe.

Dating : misez sur Apple !

L’étude menée par Compare My Mobile a examiné les données de plus de 50000 swipes sur des applications de rencontres dans quinze grandes villes du monde. Les profils étaient identiques dans chaque cas, à l’exception de la marque du mobile affichée sur ces derniers.

D’après les résultats, la marque Apple est votre meilleur atout pour obtenir un match. Être répertorié comme propriétaire d’iPhone augmentait de 76% les chances d’être balayée à droite ; ainsi que 61% pour l’Apple Watch et 64% pour les AirPods.

Peut-être qu’une photo de vous-même prise sur votre iPhone 12 vous montrant en train de lire l’heure sur votre Apple Watch avec vos AirPods dans les oreilles vous garantira un taux de match de 100%… On vous laisse tester !