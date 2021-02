iOS 14.5 : Siri va permettre de choisir l’app de musique par défaut

Apple a publié la semaine dernière des versions bêtas des prochaines mises à jour iOS 14.5 et iPadOS 14.5 aux développeurs et aux bêta-testeurs publics. Parmi un certain nombre de nouvelles fonctionnalités, Apple a ajouté la possibilité de définir un service de streaming musical par défaut lors de l’utilisation de Siri pour lire des morceaux.

La première fois que vous demandez à ‌Siri‌ de lire une chanson dans iOS 14.5 bêta, vous avez la possibilité de choisir parmi une liste d’applications de streaming musical tierces installées en plus d’Apple Music.

Après avoir sélectionné une app, ‌Siri‌ va utiliser par défaut le service chaque fois qu’il lui sera demandé de lire une chanson. Ainsi, par exemple, si Spotify est sélectionné et que vous dites “Dis ‌Siri‌, joue Djadja par Aya Nakamura”, vous n’avez plus besoin de spécifier “… sur Spotify” pour l’empêcher d’essayer de lire la piste dans ‌Apple Music‌.

Par ailleurs, ‌Siri‌ définira également comme service de streaming musical par défaut le premier que vous demanderez spécifiquement après installation d’iOS 14.5.

Selon les utilisateurs ayant testé cette fonctionnalité, cela ne fonctionne qu’avec des phrases spécifiques pour le moment. Il semble donc qu’Apple a encore du travail à faire à ce sujet.

Pour rappel, iOS 14.5 sera la plus grosse mise à jour depuis la sortie d’iOS 14, introduisant plusieurs fonctionnalités importantes comme la possibilité de déverrouiller votre iPhone à l’aide d’une Apple Watch lorsque vous portez un masque.