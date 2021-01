Les iPhone perdent deux fois moins vite leur valeur que les Android

Vous le saviez probablement déjà, mais les iPhone de la marque à la pomme ont bien plus de valeur sur le marché que n’importe quel smartphone Android. Le cabinet BankMyCell a décidé de quantifier le phénomène en menant une étude qui s’y attarde. Le document révèle ainsi que la dépréciation moyenne pour les iPhone est de 16,70%, contre 33,62% pour les smartphones Android, au bout d’un an de commercialisation. Lorsque les deux ans de commercialisations sont passés, on passe respectivement à 35,47% et 61,50%.

En moyenne, l’iPhone 11 a déprécié de 12,84%, contre 34,73% pour le Galaxy S20 (pourtant sorti plus tard). C’est 21,31% pour l’iPhone 11 Pro et 30,59% pour le Galaxy S20+. Quant à l’iPhone 11 Pro Max, c’est 15,96%. Cela grimpe à 36,30% pour le Galaxy S20 Ultra.

94% de perte de valeur pour certains Android

Les smartphones Android qui coûtent moins de 350 dollars à leur sortie connaissent une véritable chute libre de leur valeur. Leur valeur baisse en moyenne de 52,61% après un an, de 73,61% après deux ans, et de 85,15% après trois ans. On atteint 94,90% après quatre ans, autrement dit, ils ne valent plus rien. Un exemple donné est le Galaxy A50 de Samsung qui a perdu en moyenne 79,94% de sa valeur entre mars 2019 et décembre 2020.

Le téléphone d’Apple qui voit le plus sa valeur baisser est l’iPhone SE 2020, avec une chute de 38,32% en huit mois. En bref, si vous voulez revendre votre appareil après utilisation, optez pour un iPhone.