Le Xbox Live Gold double ses prix, tollé pour Microsoft

Xbox creuse encore. La branche gaming de Microsoft vient d’annoncer une brutale augmentation de ses tarifs pour son service en ligne Xbox Live Gold. Alors que de persistantes rumeurs affirmaient une gratuité du service il y a encore une année, c’est tout le contraire qui s’est produit aujourd’hui, puisque les tarifs ont quasiment doublé !

Pour un mois de Xbox Live Gold, qui permet donc de jouer en ligne sur Xbox One et Xbox Series, il faudra débourser 8,99 euros, contre 6,99 euros précédemment. Pour trois mois, le prix affiché est de 23,99 euros contre 19,99 euros avant. Et pour six mois, il faudra débourser pas moins de 47,99 euros, soit une augmentation de 18 euros ! Ainsi, pour jouer un an en ligne sur Xbox, il faudra payer plus de 94 euros, là où la concurrence (Playstation, pour la citer), tarife le tout à 60 euros.

Pour ceux qui disposent d’un abonnement de 12 ou 6 mois en cours, il n’y aura pas de changement de prix jusqu’au terme de la souscription. De plus, si ces derniers choisissent de poursuivre leur adhésion, l’abonnement sera renouvelé au prix actuel. Rappelons que l’abonnement de 12 mois au Xbox Live Gold a été retiré par Microsoft l’été dernier et qu’en France, seuls les abonnements Xbox Live Gold d’un ou trois mois sont disponibles sur le site de Xbox. Rappelons également que le Xbox Live Gold est aujourd’hui obligatoire pour jouer en ligne aux jeux free to play. En bref, la nouvelle risque de déplaire les possesseurs de Xbox…