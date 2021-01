Apple a vendu plus de 7 millions de Mac à la fin 2020, une forte hausse

Décidément, rien n’arrête Apple ! Et encore moins une gigantesque pandémie mondiale. Selon IDC, la marque à la pomme a signé un record de ventes cette année, en écoulant pas moins de 7,3 millions de Mac au dernier trimestre. C’est du jamais vu pour la firme de Cupertino, qui vient de commercialiser son surpuissant Macbook M1.

8% de part de marché

Ces ventes records correspondent d’ailleurs à une croissance de 49,2% sur un an, ce qui est énorme. La marque à la pomme est d’ailleurs le fabricant qui voit ses ventes augmenter le plus vite, puisque Acer, son principal concurrent, est juste derrière avec +48%. Apple possède tout de même 8% de part de marché, derrière Dell Technologies, HP et Lenovo.

Sur l’ensemble de l’année 2020, la firme californienne aurait vendu pas moins de 23,1 millions de Mac, ce qui est encore une fois du jamais vu. La marque peut donc compter sur une croissance de +29,1%. Les nouveaux Mac M1 auront décidément réussi à doper ces chiffres. On attendra une belle confirmation de tout cela avec la prochaine publication des résultats trimestriels le 30 janvier prochain. En tout cas, Apple sort grand gagnant de cette difficile année marquée par le Covid. Et vous, allez-vous vous procurer un nouveau Macbook ?