Le bitcoin dépasse pour la première fois les 34.000 dollars

Où étiez-vous il y a 10 ans ? Quelques rares chanceux s’en souviennent : en train d’acheter du bitcoin, cette cryptomonnaie totalement inconnue à l’époque. Et aujourd’hui, ils peuvent se vanter d’être millionnaires. Le bitcoin ne cesse de battre des records en ce moment et vient de dépasser le cap des 34.000 dollars pour la toute première fois de son histoire. Le cap a été atteint aujourd’hui, après avoir culminé pendant plusieurs heures au-dessus de 30.000 dollars. Le bitcoin avait déjà franchi pour la première fois le seuil des 20.000 dollars le 16 décembre dernier.

« L’utilisation du bitcoin ne fait que commencer »

Cette envolée s’explique notamment par le lancement d’un service d’achat, de vente et de paiement en cryptomonnaie par Paypal. Les fonds d’investissement sont en outre passionné par cette monnaie qui a tout pour devenir une valeur refuge, quoique très fluctuante. Les analystes de la banque américaine JPMorgan ont en outre estimé que « l’utilisation du bitcoin par des investisseurs traditionnels ne fait que commencer » ! Ils comparent cette monnaie numérique à l’or.

Rappelons que le bitcoin est géré par les mathématiques purs : plus il y a d’investisseurs, plus son cours augmente, et vice-versa. Si nous avions un conseil à vous donner : n’investissez pas maintenant. Attendez que le cours chute pour mettre quelques économies dans cette cryptomonnaie qui va devenir très, très, très grande !