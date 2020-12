Krub : nettoyez votre Mac en affichant des GIFs de chats

Après Vadle (lire : Vadle : télécharger simplement des vidéos et musiques sur Mac), le développeur français Maxime Guyot est de retour avec une nouvelle application plutôt insolite destinée aux possesseurs de Mac et de MacBook. Son petit nom ? Krub.

Krub – Keyboard Locker est comme son nom l’indique une application macOS qui va vous permettre de verrouiller le clavier de votre Mac, mais pas n’importe comment !

Nettoyez votre Mac dans la bonne humeur

Une fois votre écran verrouillé, celle-ci va en effet afficher des GIFs aléatoires de chats lorsque vous frotterez votre clavier. Par ailleurs, lorsque vous nettoyez votre écran, l’app Krub est capable de le détecter et affichera un écran noir pour vous permettre de ne manquer aucune poussière.

L’application Krub – Keyboard Locker est on ne peut plus simple d’utilisation : une fois téléchargée depuis le Mac App Store au prix de 3,49€ et lancée, vous pouvez verrouiller votre clavier en cliquant sur « k » en haut de votre écran puis sur « Cleaning Mode ».

Vous pouvez également l’ouvrir et la fermer depuis n’importe où avec le raccourci clavier : “Shift + Command + K”. Le clavier sera alors désactivé le temps du nettoyage de votre Mac. Compatible avec OS X 10.10 au minimum, comptez une centaine de Mo d’espace libre pour pouvoir installer Krub sur votre machine Apple sans encombre.