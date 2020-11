Jeu du jour : Overloot (iPhone & iPad – gratuit)

Jeune aventurier ! Le royaume a besoin de vous pour se défendre contre… des impôts déraisonnés. Saurez-vous vaincre le roi maléfique et sauver Lootopia ? Overloot est un drôle de mélange entre aventure et casse-tête dans lequel vous attendent des défis uniques. Vous commencez chaque combat les mains vides, sans arme ni armure. Au lieu de brandir votre épée, vous devez combiner des objets.

Fusionnez, pillez, combattez, recommencez

Dans Overloot, plus vous combinez d’épées, de boucliers et autres, plus ils deviennent puissants — et vous aurez besoin de mettre toutes les chances de votre côté face aux abeilles géantes et autres ennemis du jeu. Mais soyez rapide ! Si vous ne faites pas assez de combinaisons, un voleur arrivera pour piller vos réserves. Même dans les mondes fantastiques, la vie est injuste.

Quand vous n’êtes pas en pleine aventure, reconstruisez votre royaume pour débloquer plus d’options dans Overloot. Rouvrez la taverne pour découvrir de nouveaux défis et rallumez les forges pour améliorer votre équipement avant de faire face aux nombreux montres qui vous attendent.