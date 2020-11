Jeu du jour : The Almost Gone (iPhone & iPad – 1,09€)

Savez-vous ce qu’il y a entre la vie et la mort ? Non ? Eh bien, découvrez-le dans The Almost Gone, un jeu passionnant rempli de casse-tête qui vous faite vivre les souvenirs d’une personne enfermée dans les limbes.

Faites pivoter les dioramas sur eux-mêmes pour en découvrir tous les secrets et utilisez les objets à votre disposition pour tenter de vous souvenir de votre passé. Replacez par exemple cet oculaire sur le télescope pour pouvoir observer une cabane au loin. Ou prenez cette boîte à musique dans laquelle vous avez trouvé un mot : « Tu seras en sécurité ici » — probablement un message de votre père.

The Almost Gone : un casse-tête pas comme les autres

Mais les apparences sont souvent trompeuses dans The Almost Gone. Une tempête de neige dans un réfrigérateur, une substance noire bizarre, et d’autres phénomènes tous plus étranges les uns que les autres ne font qu’épaissir le mystère et vous force à vous poser toujours plus de questions.

C’est en résolvant les différents casse-tête que vous commencerez à apprivoiser ce monde fascinant comme lorsque vous devrez éclairer certaines constellations pour obtenir une clé. Le scénario admirablement bien écrit de The Almost Gone saura vous tenir en haleine et vous donnera sans cesse envie d’en savoir plus sur ces limbes que vous explorez.