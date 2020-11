Oubliez la 5G, Apple planche déjà sur la 6G

Alors que l’iPhone 12, compatible 5G, vient d’arriver sur le marché, Apple a déjà rejoint un groupe travaillant sur le développement de la technologie 6G…

Le site Mobile World Live, à l’origine de cette information, rapporte : “Apple, Google et LG Electronics sont devenus les derniers acteurs majeurs à rejoindre la Next G Alliance, une coalition d’entreprises travaillant à définir et développer la prochaine génération de la technologie mobile.

L’Alliance for Telecommunications Industry Solutions (ATIS) a lancé le groupe le mois dernier, avec le soutien des principaux opérateurs américains et canadiens, dont Ericsson et Nokia, entre autres. Son objectif principal est de faire de l’Amérique du Nord un chef de file de la 6G.”

Selon le rapport, le groupe se réunira pour la première fois la semaine prochaine, le 16 novembre. Il est également composé de grands opérateurs américains comme Verizon, AT&T et T-Mobile ainsi que d’opérateurs et de fournisseurs internationaux comme Bell Canada, Ericsson, Nokia, Samsung, Qualcomm, Facebook, ou encore Microsoft.

Huawei et ZTE sont absents et ne peuvent pas devenir membres fondateurs de la 6G car ils “ont été exclus des contrats fédéraux par des agences du gouvernement américain“, selon la PDG d’ATIS, Susan Miller. Mobile World Live précise que cette coalition débutera son travail dès la début de l’année 2021.

Apple vient tout juste d’ajouter la prise en charge de la 5G à sa gamme d’iPhone avec l’iPhone 12, et l’adoption de cette technologie à travers le monde a pris va prendre quelques années, comme lors du lancement de la 4G. Il est donc fort probable que le développement de la 6G, quelle que soit sa forme future, prendra une très longue période (lire : Samsung veut lancer la 6G en 2028)…

