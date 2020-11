Les iPhone 12 mini et iPhone 12 Pro Max sont disponibles à l’achat

Ça y est, c’est fait ! Enfin, 3 semaines après les iPhone 12 et iPhone 12 Pro, les iPhone 12 mini et les iPhone 12 Pro Max sont disponibles à l’achat. Les deux modèles, drastiquement opposés, sont dès à présent commercialisés sur le site d’Apple pour des prix allant de 809 euros, pour le mini d’entrée de gamme, à 1609 euros, pour le Pro Max au stockage le plus dense.

Les deux téléphones valent réellement le détour. L’iPhone 12 mini retrouve les caractéristiques de l’iPhone 12 mais dans un format ultra compact et un écran de 5,4 pouces. Parfait pour les petites mains et ceux qui regrettent l’époque des petits téléphones. On retrouve avec lui le support de la 5G évidemment, mais aussi et surtout un écran Super Retina XDR, qui manquait désespérément aux smartphones “classiques” de l’année dernière. Du côté des réjouissances, on retrouve aussi un double module photo, avec un cerclage en aluminium.

L’iPhone 12 Pro Max, lui, est forcément mieux fourni puisque plus cher, puisqu’il propose un triple capteur photo, un châssis en acier inoxydable, et évidemment un grand écran OLED de 6,7 pouces. Il partage avec le mini sa puce A14. En bref, du tout bon !

L’iPhone 12 mini est disponible avec 64, 128 ou 256 Go de stockage. Les prix sont 809€, 859€ et 979€. C’est 128, 256 ou 512 Go pour l’iPhone 12 Pro Max. Les prix sont 1 259€, 1 379€ et 1 609€. Le premier est disponible sur l’Apple Store ici et le second est disponible sur l’Apple Store là.

