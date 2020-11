6 façons de gagner de l’argent en ligne en 2020

Le cours du Bitcoin s’envole et vous pensez que vous arrivez malheureusement trop tard pour en profiter ? Dans cet article, nous allons lister 6 façons de commencer à gagner de l’argent en ligne en 2020 (à condition d’y consacrer évidemment du temps… et un peu d’argent !).

1. Se lancer dans le dropshipping

Le dropshipping est un moyen très populaires de gagner de l’argent en ligne en 2020. C’est un modèle de business dans lequel vous vendez un produit à un client, mais c’est le fournisseur qui stocke, prépare et expédie le produit en votre nom.

Le meilleur moyen de réussir dans le dropshipping ? Se concertrer quelques stratégies marketing: diffuser des publicités Facebook, faire en sorte que des influenceurs promeuvent vos produits et envoyer des messages directs (DM) à des clients potentiels sur les réseaux sociaux.

2. Découvrir l’affiliation

L’affiliation est également un excellent choix pour gagner de l’argent en ligne. La bonne nouvelle, c’est que vous pouvez être affilié à presque n’importe quelle grosse entreprise, de Shopify à Amazon en passant par Uber ou encore Airbnb.

Le marketing d’affiliation vous permet de gagner votre vie en faisant la promotion d’autres marques. Vous pouvez récupérer une commission sur les ventes en faisant la promotion de produits, de logiciels, d’applications et plus encore. Même si chaque commission est minime, gardez à l’esprit que vous pouvez être affilié à plusieurs marques et inclure de nombreux liens d’affiliation dans un même article de blog.

3. Tenter sa change aux jeux de grattage

Vous croyez en votre bonne étoile ? Alors il est peut-être temps de faire jouer la chance pour gagner de l’argent en ligne en 2020 en tentant votre chance avec le fameux et renommé jeu de grattage Cash de la Française des jeux que vous connaissez sûrement.

De plus en plus de jeux télévisés se sont par ailleurs adaptés à la demande des joueurs, en témoigne le tout nouveau jeu de grattage Qui Veut Gagner des Millions de la FDJ. Si cela ne suffit pas, alors allez sur ce site spécialisé dans les jeux à gratter qui devrait satisfaire vos envies de gains.

4. Lancer une chaîne YouTube

Le YouTuber le mieux payé au monde est Ryan, 7 ans, qui teste des jouets sur sa chaîne YouTube. Cela lui a rapporté 22 millions de dollars en 2018… Votre chaîne YouTube doit se concentrer sur un seul créneau afin de créer une audience forte et fidèle.

Par exemple, vous pouvez créer des didacticiels de maquillage, diffuser des jeux vidéo, évaluer des produits, enseigner des compétences, créer des vidéos de prank ou tout autre élément pour lequel vous pensez qu’il y aurait un public.

Le secret pour gagner de l’argent sur YouTube est de créer du contenu utile pour les gens ou au contraire de les divertir. Une fois que vous avez atteint le cap des 1 000 abonnés, vous pouvez officiellement monétiser votre chaîne avec des annonces YouTube.

5. Publier un ebook

Avec Amazon KDP (pour Kindle Direct Publishing), il n’a jamais été aussi simple de publier un livre électronique et de gagner de l’argent en ligne. Tout ce que vous avez à faire est d’écrire votre ebook, le formater, imaginer une couverture, le publier et bien sûr le promouvoir.

Vous pouvez choisir d’embaucher un écrivain pour votre ebook, un graphiste pour concevoir la couverture ou un pigiste pour formater l’ebook pour vous afin de minimiser le travail à y consacrer.

Il est préférable de vous concentrer sur des mots clés basés sur des recherches populaires sur Amazon. Il est conseillé d’utiliser un outil d’analyse des mots-clés comme Keywordtool.io, qui vous permet de savoir ce que les gens recherchent le plus et de trouver votre titre à partir de cela.

6. Créer une application mobile

Si vous n’êtes pas développeur, vous pensez probablement que cette idée est onéreuse. Heureusement, il existe un moyen de créer une app sans aucune compétence en programmation. En effet, de nombreuses plateformes indépendantes permettent de trouver des développeurs aux tarifs abordables, capables de créer l’appli idéale.

Pour gagner de l’argent avec votre application, le mieux est de l’ajouter sur le Google Play (Android) ainsi que sur l’App Store (iOS), pour toucher un maximum de possesseurs de smartphones. Et même si cela peut sembler contre-intuitif, avoir une app gratuite peut vous faire gagner beaucoup d’argent grâce à des publicités ou des fonctionnalités premium.

4 / 5 ( 1 vote )