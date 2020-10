Excellents financiers pour Playstation et Xbox juste avant la next gen

De quoi redonner du moral en ces périodes troublées. Playstation et Xbox, constructeurs respectifs de la Playstation 5 et de la Xbox Series X qui sortiront dans quelques semaines, viennent tout juste de publier leurs résultats financiers pour le trimestre écoulé, et le moins que l’on puisse dire c’est qu’ils sont particulièrement en pleine forme ! De quoi démarrer la next gen à fond les ballons.

Chez Xbox, le premier trimestre fiscal, soit le troisième trimestre calendaire, s’est soldé par un chiffre d’affaires en croissance de 22% en un an ! Autrement dit, il atteint les 3 milliards de dollars, soit un record pour Xbox.

Playstation, lui, peut encore plus exulter. La marque japonaise de jeux vidéo a réalisé sur la même période un chiffre d’affaires de 4 milliards de dollars, (+ 11% en un an), pour un peu moins de 800 millions de dollars de bénéfices (+61% !). Playstation vise désormais les 21,1 milliards de chiffre d’affaires sur l’ensemble de son année fiscale, qui fermera le 31 mars 2021.

On tempèrera tout de même cette avance en expliquant que Xbox est soutenu par Microsoft… À voir ce qu’il se passera dans les prochains mois, avec la vente de jeux Playstation et surtout l’accroissement du Gamepass, le service en or de Xbox…

