iPhone 12 : tout savoir sur les modèles Mini, standard et Pro (prix, design, sortie…)

Ça y est, l’iPhone 12 a officiellement été dévoilé ce mardi soir lors d’une keynote événement tenue par Apple. Il est donc l’heure de faire le point sur ce smartphone événement !

La marque à la pomme a donc dévoilé quatre modèles d’iPhone 12 : le Mini, avec un écran de 5,4 pouces ; l’iPhone 12 “classique” avec un écran de 6,1 pouces ; l’iPhone 12 Pro également avec un écran de 6,1 pouces ; et l’iPhone 12 Pro Max doté d’un écran de 6,7 pouces. Tous les modèles d’iPhone tourneront sous iOS 14, auront une puce A14 Bionic gravée en 5 nm et disposeront d’un écran Super Retina XDR OLED.

Du côté des résolutions, on a :

iPhone Mini : 2 340 x 1 080 pixels (476 ppp)

iPhone 12 : 2 532 x 1 170 pixels (460 ppp)

iPhone 12 Pro : 2 532 x 1 170 pixels (460 ppp)

iPhone 12 Pro MAX : 2 778 x 1 284 pixels (458 ppp)

Les vitres ont été remplacées par un Ceramic Shield, synonyme de grande protection.

Outre leur taille plus modeste, les modèles mini et standard disposeront de 4 Go de RAM, tandis que les modèles Pro en auront 6. Du côté des batteries, la charge rapide en 18 W sera au rendez-vous en filaire et en sans-fil, mais on note tout de même quelques différences selon les modèles :

iPhone Mini : batterie de 2 227 mAh

iPhone 12 : batterie de 2 227 mAh

iPhone 12 Pro : batterie de 2815 mAh

iPhone 12 Pro Max : batterie de 3887 mAh

Du côté de l’appareil photo, on retrouvera encore ce satané capteur de 12 mégapixels, mais les modèles Pro disposeront d’un triple capteur photo ainsi que d’un capteur LiDAR, parfait pour la réalité augmentée. Les photos disposeront de la qualité Apple ProRAW, un format combinant le RAW et les technologies d’Apple.

Là où ces iPhone 12 se distinguent, c’est qu’ils disposeront d’un nouveau chargeur rapide sans fil MagSafe. Grâce à un aimant intégré, les utilisateurs pourront charger leur appareil en collant la recharge. Divers accessoires sont prévus, dont une base de recharge double autorisant la présence du smartphone et de l’Apple Watch. À la manière de feu AirPower, donc. En revanche, tout est additionnel : la boîte du smartphone ne disposera que d’un câble USB-C vers Lightning, et il faudra débourser 45€ pour le chargeur MagSafe !

Quant aux prix, les rumeurs avaient une nouvelle fois vu juste : les quatre modèles iront de 809 euros à 1259 euros dans leurs versions les moins chères.

Dans le détail, l’iPhone 12 Mini en 64 Go coûtera 809 euros, en 128 Go 859 euros et en 256 Go 979 euros. Les réservations ouvriront le 6 novembre pour une sortie le 13 novembre.

L’iPhone 12 standard en 64 Go coûtera 909 euros, en 128 Go 959 euros et en 256 Go 1079 euros. Les réservations ouvriront le 16 octobre pour une sortie le 23 octobre.

L’iPhone 12 Pro en 128 Go coûtera 1159 euros, en 256 Go 1279 euros et en 512 Go 1509 euros. Les réservations ouvriront le 16 octobre pour une sortie le 23 octobre.

L’iPhone 12 Pro Max en 128 Go coûtera 1259 euros, en 256 Go 1379 euros et en 512 Go 1609 euros. Les réservations ouvriront le 6 novembre pour une sortie le 13 novembre.

