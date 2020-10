Keynote Apple : à quoi s’attendre ce soir ? (iPhone 12, Airpods Studio…)

Si vous suivez un peu l’actualité du numérique, vous n’êtes pas sans savoir qu’Apple tiendra ce mardi 13 octobre, à partir de 19 heures, sa fameuse keynote qui devrait, enfin, lever le voile sur l’iPhone 12. Mais d’autres produits pourraient également être présentés. World is Small fait le point sur toutes les annonces attendues.

L’iPhone 12, évidemment !

La marque à la pomme profitera de sa keynote pour présenter son fameux iPhone 12. Il devait être révélé en septembre, aux côtés des iPad Air 4 et 8 notamment, mais la firme de Cupertino a fait le choix de le repousser en raison des conséquences de la crise sanitaire. Ce soir, nous devrions donc découvrir quatre modèles d’iPhone 12, si l’on en croit les principales rumeurs. Un iPhone 12 “mini”, de 5,4 pouces, un iPhone 12 “classique”, de 6,1 pouces, un iPhone 12 Pro, de 6,1 pouces également, et un iPhone 12 Pro Max, de 6,7 pouces. Les prix devraient être compris dans une fourchette allant de 699 à 1099 dollars. Ils seraient tous compatibles 5G et être équipés d’une dalle OLED. Quant aux performances, on s’attend à un bond d’environ 20%.

Le HomePod Mini

Moins glamour, moins attendu, le HomePod Mini d’Apple devrait pourtant être présenté ce soir. En 2018, la marque à la pomme lançait son enceinte connectée HomePod au prix de 349 euros. Mais avec les avancées technologiques, on devrait avoir droit ce mardi à un modèle plus petit, qui mesurerait 8,3 cm de haut. Le prix de lancement évoqué est de 99 dollars, soit le même tarif que le Nest Audio de Google et l’Echo d’Amazon.

Le AirPods Studio

Et puisque l’audio est à l’honneur, l’entreprise américaine pourrait aussi nous en dire plus sur son prochain casque sans fil, le AirPods Studios. Évoqué depuis plusieurs années déjà, il devrait proposer une réduction de bruit active. Deux modèles devraient être annoncés, un modèle d’entrée de gamme à 350 dollars, et un premium à 599 dollars. En bref, un grand cru !

