Sony s’attend à vendre plus de PS5 que de PS4 au lancement

Dans un petit mois, c’est le début de la fin de la Playstation 4. Le roi est mort, vive le roi ! Puisque la Playstation 5 débarque dès le 19 novembre, et devrait durer encore sept années, avant l’arrivée d’une prochaine console de chez Sony. Et selon Jim Ryan, patron de Sony Interactive Entertainment, la Playstation 5 devrait « plus se vendre au cours du premier exercice fiscal que nous avons vendu de consoles au cours du premier exercice fiscal au moment du lancement de la PS4 », a-t-il déclaré auprès du média coréen Naver.

Pour rappel, la PS4 est sortie en novembre 2013. En avril 2014, il s’était vendu plus de sept millions d’exemplaires. Sony s’attend alors à 8 millions de PS5 vendues d’ici avril 2021. Il faut dire que cette affirmation est plutôt probable, puisque des ruptures de stocks ont lieu un peu partout dans le monde. Il n’est d’ailleurs pas certain qu’il en reste pour le jour J, à moins que vous vous leviez très tôt et campiez devant les revendeurs…

La Playstation 5 sortira le 19 novembre prochain pour 499 euros. La Playstation 5 Digital Edition sera disponible le même jour, sans lecteur de disque, à 399 euros.

4 / 5 ( 1 vote )