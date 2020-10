5G : chez Orange, il faudra débourser 100€ par mois pour Internet en illimité

Les prix de la 5G augmenteront-ils ou pas ? Si l’on certifie chez les opérateurs que ce ne sera pas le cas, le doute est permis : chaque nouvelle technologie coûte toujours bonbon pour le consommateur. De nouveaux détails ont été partagés par nos confrères d’iGen, concernant les forfaits 5G d’Orange, qui seront présentés le 8 octobre. Et visiblement, les prix ne sont pas si élevés que ça.

Les offres 5G qui ont filtré comprennent 70, 100 et 150 Go. Elles sont respectivement vendues pour 39,99 euros par mois, 49,99 euros par mois et 64,99 euros par mois, pour un forfait seul et un engagement de 12 mois. Si vous souscrivez à un pack Open, les prix seront de 29,99 euros par mois, 39,99 euros par mois et 49,99 euros par mois.

Mais si vous êtes un grand consommateur d’Internet, vous pouvez aussi opter pour un forfait avec Internet en illimité. Il coûtera 79,99 euros pour ceux qui ont un pack Open et 94,99 euros par mois pour les autres. C’est cher, oui, mais c’est de la 5G, n’oublions pas.

Les quatre forfaits auront le droit à six mois d’abonnements offerts pour OCS. Quant aux forfaits 150 Go et illimité, ils auront l’option Multi-SIM Appels et Internet, ce qui devrait permettre un usage avec une Apple Watch ou une Galaxy Watch sans surcoût mensuel.

