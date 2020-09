Les Xbox Series X et S ne seront pas les dernières consoles de Microsoft

Un mensonge de plus ou une déclaration sincère ? Dans une interview donnée à Yahoo Finance, le patron de la branche Xbox, Phil Spencer, a assuré que les Xbox Series X et Series S ne seront pas les dernières consoles de Microsoft, alors même que le Gamepass connaît une envolée des souscriptions et a été porté sur smartphone Android grâce à xCloud.

« En ce qui concerne le prochain matériel, je pense que nous verrons plus de consoles physiques à l’avenir », a avancé Phil Spencer. « Tout comme dans la vidéo, tout comme dans la musique, le streaming n’a pas coupé l’innovation en matière d’appareils. Je pense que nous allons continuer à voir cela et c’est absolument ce que nous prévoyons », a-t-il ajouté.

Pour autant, Microsoft ne veut pas obliger les joueurs à acheter une console physique pour jouer aux jeux Xbox. Nous mettons le joueur au centre. Il ne s’agit plus d’avoir l’appareil au milieu. Vous le voyez dans toutes les autres formes de médias. Mon contenu télévisé m’accompagne partout où je vais. Ma musique m’accompagne partout où je vais. Je contrôle l’expérience et je pense que le jeu vidéo va connaître la même transformation », a expliqué Phil Spencer. Une politique du « en même temps » qui n’est pas sans rappeler une autre…

