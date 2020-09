Free Mobile : les forfaits 5G débarquent en fin d’année et les Français “verront une différence”

La 5G est actuellement au coeur d’houleux débats, mais aucun de ceux-là ne devraient impacter son lancement, toujours prévu pour la fin d’année. Free l’a d’ailleurs confirmé par la voix de Thomas Reynaud, directeur général d’Iliad, la maison-mère de Free, interrogé sur Franceinfo.

« On se prépare maintenant depuis 18 mois », dit Thomas Reynaud. « On modernise notre réseau pour permettre à nos abonnés d’accéder à la 5G. Et en fonction de la durée des enchères, c’est une question de mois après les enchères. Donc, ce sera juste avant les fêtes ou juste après les fêtes », a-t-il précisé. Il a ajoute par ailleurs que « les consommateurs verront une différence » entre la 5G et la 4G, grâce au débit bien plus important. On questionne en effet souvent la 5G sur son apport.

Concernant l’environnement, que beaucoup estime menacé avec le déploiement de la 5G, « la 5G est une technologie écolo », d’après Thomas Reynaud. Selon lui, « l’augmentation des données se fera avec ou sans la 5G. Mais avec la 5G ce sera beaucoup plus efficace (qu’avec la 4G) d’un point de vue environnemental ». Il ajoute que « la 5G est aussi une question de compétitivité de notre économie, de souveraineté ». En bref, la 5G va débarquer en France, et peu importe les critiques !

