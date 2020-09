Xbox Series X et S : des précommandes records et du stock pour le jour J

Et si c’était la génération de Microsoft ? Après des débuts ahurissants de médiocrité, la géant de Redmond semble se rattraper à quelques semaines désormais du lancement de la next-gen. Xbox a en effet annoncé il y a quelques jours le rachat de Bethesda (The Elder Scrolls, Doom, Dishonored, Fallout…), qui a fait l’effet d’une bombe dans le monde du gaming.

Le lendemain, les précommandes des Xbox Series X et S ont été ouvertes et visiblement, l’annonce a porté ses fruits. Sur Twitter, le compte officiel de Xbox indique : « Nous sommes honorés par la demande record pour les Xbox Series X et S. Un grand merci à tous pour l’enthousiasme ». Xbox a également indiqué que du stock de consoles serait disponible à la sortie, afin sûrement de se préparer face à une pénurie de PS5 et de sortir gagnant, par défaut, du duel de lancement.

Il est toujours possible de précommander une Xbox Series X ou S chez de nombreux commerçants, sans être pour autant certain de sa livraison le jour J de sa sortie, à savoir le 10 novembre. La Playstation 5 de Sony, elle, ne serait désormais pas livrée avant février 2021…

We are humbled by the record-breaking demand for Xbox Series X and S. Huge thanks to everyone for the excitement. 🙏

If you weren’t successful today be sure to sign up with retailers for updates, and expect more consoles to be available on November 10. 💚

— Xbox (@Xbox) September 22, 2020