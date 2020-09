Samsung annonce le Galaxy S20 FE, un Galaxy S20 bien moins cher

À la conquête des petites bourses ! Le géant sud-coréen de la téléphonie Samsung a tenu hier un événement en ligne durant lequel il a annoncé un tout “nouveau” smartphone, le Galaxy S20 FE. FE, pour Fan Edition. Ce nouveau modèle reprend donc peu ou prou les caractéristiques techniques du Galaxy S20, mais est proposé à un prix bien moins cher.

Ce Samsung Galaxy S20 FE a donc le droit à un écran AMOLED de 6,5 pouces, à un affichage de 120 Hz, à de la 5G pour le modèle concerné, à 6 ou 8 Go de RAM, à 128 Go ou 256 Go de mémoire interne extensible jusqu’à 1 To, à une batterie de 4500 mAh, à un support de la recharge sans fil et à une résistance à l’eau IP68. Le téléphone tourne évidemment sous Android 10.

À l’arrière, on retrouve un capteur principal de 12 mégapixels, un capteur ultra grand-angle de 12 mégapixels et un téléobjectif de 8 mégapixels. À l’avant, le capteur photo 32 mégapixels, tout de même.

Les quelques différences avec le S20 résident alors dans la définition de l’écran (1080p contre 1140p), et dans le téléobjectif (de 8 mégapixels au lieu de 64).

Place aux prix des différents modèles, qui seront proposé à la vente le 2 octobre en dix coloris : blanc, rouge, orange, vert, menthe, lavande et marine :

Galaxy S20 FE 4G avec 6 Go de RAM et 128 Go de stockage : 659€

Galaxy S20 FE 4G avec 8 Go de RAM et 256 Go de stockage : 729€

Galaxy S20 FE 5G avec 6 Go de RAM et 128 Go de stockage : 759€

Galaxy S20 FE 5G avec 8 Go de RAM et 256 Go de stockage : 829€

