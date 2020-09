Les ventes de la Xbox One X explosent : les gens pensaient précommander une Xbox Series X

Encore un beau raté de la part de Microsoft. La marque, qui a lancé les précommandes de sa Xbox Series X et Xbox Series S hier, a visiblement perdu les consommateurs. Amazon aux États-Unis a enregistré une hausse spectaculaire de 747% des ventes de la Xbox One X sur la seule journée de mardi, la console devenant ainsi la quatrième meilleure vente pendant un petit moment.

Problème : la Xbox One X n’est pas la Xbox Series X. C’est la console sortie en 2017, moins puissante que la Xbox Series X, qui elle paraîtra le 10 novembre prochain. Mais les noms étant tellement proches, les joueurs ont pensé acheter la bonne console… Enfin, les “joueurs”… Plutôt le grand public, car si la stratégie de Microsoft peut paraître floue, elle est quand même martelée par la firme de Redmond depuis le début.

Certaines personnes, des filous, programment également des bots pour précommander à leur place, afin de revendre les consoles, aujourd’hui en rupture de stock. Ces bots ont peut-être mal configurés et confondu la One X avec la Series X. La console nouvelle génération sera proposée pour 499,99 euros et la Xbox Series S, sa petite soeur, pour 299,99 euros. Elles sortiront le 10 novembre prochain.

Xbox One X sales rank is up 747% on Amazon lol…

Wonder how many people bought an Xbox One X instead of an Xbox Series X https://t.co/atj4thPwqD pic.twitter.com/CUzRkib3Sr

— Andrew Alerts (@AndrewAlerts) September 22, 2020