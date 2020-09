PS5 en précommandes : Sony s’excuse du manque de stocks et de sa mauvaise gestion

Contrairement à son concurrent direct Microsoft, le géant japonais du jeu vidéo Sony s’excuse rarement. Et pourtant, une fois n’est pas coutume, l’entreprise a tenu à baisser les yeux devant les consommateurs toujours plus nombreux à vouloir se procurer une Playstation 5, console de nouvelle génération qui sortira en fin d’année.

Sony le reconnaît : le début des précommandes de PS5 a été plutôt mal géré. En raison, un manque de stocks mais surtout une ouverture des réservations qui s’est faite sans alerte, ni annonce, et sans détails particuliers sur les boutiques partenaires. Mais Sony l’assure : les PS5 reviendront en masse pour pouvoir être achetées par les centaines de milliers de joueurs en manque de bons jeux vidéo.

« Soyons honnêtes : les précommandes de PS5 auraient pu être beaucoup plus fluides. Nous nous en excusons sincèrement », a indiqué le compte Twitter de PlayStation. « Au cours des prochains jours, nous proposerons davantage de PS5 à précommander — les boutiques vous donneront plus de détails. Et davantage de PS5 seront disponibles d’ici la fin de l’année », ajoute le groupe.

Microsoft, de son côté, ouvre les précommandes le 22 septembre, soit demain, et a prévenu en avance le public. En revanche, vu la popularité de la Xbox Series X et de la Xbox Series S, il ne risque pas d’y avoir des ruptures de stocks…

Let’s be honest: PS5 preorders could have been a lot smoother. We truly apologize for that.

Over the next few days, we will release more PS5 consoles for preorder – retailers will share more details.

And more PS5s will be available through the end of the year. pic.twitter.com/h1TaGsGBun

— PlayStation (@PlayStation) September 19, 2020