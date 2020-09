Face aux anciennes Playstation, le line-up de la PS5 est-il intéressant ?

Vous le savez désormais par coeur, la Playstation 5 de la marque japonaise Sony sera disponible en France le 19 novembre prochain dans toutes les bonnes boutiques. Du moins, s’il en reste en stock, puisque toutes les consoles disponibles ont pour l’instant été réservées. Pour autant, la Playstation 5 propose-t-elle plus ou moins de jeux intéressants à son lancement que ses grandes soeurs ? World is Small compare les ludothèques de line-up ci-dessous.

La Playstation 1, un line-up faible mais révolutionnaire

Sortie en 1995, la Playstation 1 était une révolution grâce à l’arrivée de la 3D. Voici ses titres de lancement :

Wipeout

Ridge Racer

Destruction Derby

Tekken

Battle Arena Toshinden

Warhawk

Jumping Flash

En somme, des titres devenus mythiques (Wipeout, Tekken, Ridge Racer), mais assez peu variés.

La Playstation 2, un line-up devenu culte

En rupture de stock dès sa sortie, la Playstation 2 est encore aujourd’hui considérée comme la plus grande console de salon de jeux vidéo de tous les temps. Mais à sa sortie, méritait-elle les images de foules se battant pour en acheter une copie ? Voici ses titres de lancement :

FantaVision

Dynasty Warriors 2

FIFA 2001

Ridge Racer V

Tekken Tag Tournament

TimeSplitters

Orphen

Midnight Club

Ready 2 Rumble Boxing: Round 2

Silent Scope

Smuggler’s Run

SSX

NHL 2001

International Superstar Soccer

Wild Wild Racing

Contrairement à la Playstation 1, la PS2 avait une ludothèque de sortie bien plus conséquente et surtout extrêmement qualitative, avec des titres encore aujourd’hui plébiscités, comme TimeSplitters ou Dynasty Warriors 2.

La Playstation 3, un line-up de qualité mais pas à la hauteur du prix

La Playstation 3 avait été largement décriée à sa sortie, en raison d’un prix ahurissant pour l’époque : 600 euros. Face à la Xbox 360 de Microsoft, moins chère et avec de nombreux jeux de qualité déjà disponibles, la console de Sony faisait pâle figure. Et pourtant, avec du recul, les titres de lancement étaient particulièrement bons, notamment avec la présence de jeux multiplateformes. Voici ses titres de lancement :

Blazing Angels: Squadrons of WWII

Call of Duty 3

Def Jam: Icon

Enchanted Arms

Fight Night Round 3

Formula One Championship Edition

Full Auto 2: Battlelines

Genji: Days of the Blade

Marvel: Ultimate Alliance

Mobile Suit Gundam: Target in Sight

MotorStorm

NBA Street Homecourt

Need for Speed: Carbon

NHL 2K7

Resistance: Fall of Man

Ridge Racer 7

Sonic The Hedgehog

Tiger Woods PGA Tour 07

Tom Clancy’s Splinter Cell: Double Agent

Tony Hawk’s Project 8

Le Parrain: Édition du Don

Untold Legends: Dark Kingdom

Virtua Fighter 5

Virtua Tennis 3

World Snooker Championship 2007

La Playstation 3 en avait sous le pied ! La preuve avec Resistance Fall of Man, Virtua Fighter 5, Call of Duty 3, Fight Night Round 3 et MotorStorm.

La Playstation 4, un line-up très pauvre

La Playstation 4 était la première console de salon de Sony à ne pas proposer un line-up de grande qualité. En revanche, elle pouvait compter sur son prix canon de 399 euros pour être vendue par palettes. Voici ses titres de lancement :

Angry Birds Star Wars

Assassin’s Creed IV: Black Flag

Battlefield 4

Call of Duty: Ghosts

Contrast

DC Universe Online

Escape Plan

FIFA 14

Flower

Injustice : Les Dieux sont parmi nous

Just Dance 2014

Killzone: Shadow Fall

Knack

Lego Marvel Super Heroes

Madden NFL

NBA 2K14

NBA Live 14

Need for Speed: Rivals

Putty Squad

Resogun

Sound Shapes

Super Motherload

Trine 2: Complete Story

Warframe

War Thunder

En somme, un lancement pas assez qualitatif en termes de jeux, avec Knack et Call of Duty : Ghosts, notamment, peu appréciés par les joueurs.

La Playstation 5, une belle promesse

Avec la Playstation 5, on a de nouveau de quoi être hypé. La console devrait en effet proposer de nombreux titres de qualité, dont voici la liste (mises à jour de jeux PS4 incluses) :

Astro’s Playroom (inclus dans chaque PS5)

Spider-Man Miles Morales (+ Spider-Man Remastered)

Destruction AllStars

Demon’s Souls

Sackboy : A Big Adventure

Godfall

Devil May Cry 5 Special Edition

Fortnite

Assassin’s Creed Valhalla

Cyberpunk 2077

Call of Duty Black Ops

Madden NFL 21

WRC 9

NBA 2K21

FIFA 21

Watch Dogs Legion

Dirt 5

Destiny 2 : Beyond Light

Yakuza : Like a Dragon

Just Dance 21

On se retrouve donc avec plusieurs jeux qui devraient être de très haute qualité, à savoir Spider-Man Miles Morales, Demon’s Souls, Cyberpunk 2077, Assassin’s Creed Valhalla, Call of Duty Black Ops et Yakuza Like A Dragon. La plupart d’entre eux, cependant, seront aussi disponibles sur PS4… Le bât qui blesse, en somme !

