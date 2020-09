Macron défend la 5G : «Le modèle Amish (ne permettra pas) de régler les défis de l’écologie»

Le lancement de la 5G suscite de plus en plus de débat dans la société. Après les pyromanes d’antennes, voici que des élus écologistes et de gauche souhaitent imposer un moratoire sur cette nouvelle technologique que le monde adopte pays par pays. Mais voilà, en France, on craint qu’elle ne soit nocive. Mais Emmanuel Macron a défendu la 5G hier lors d’une conférence face à une centaine d’entrepreneurs de la French Tech.

« La France est le pays des Lumières, c’est le pays de l’innovation (…) On va tordre le cou à toutes les fausses idées », a déclaré le président de la République dans la salle des fêtes de l’Élysée. « Oui, la France va prendre le tournant de la 5G parce que c’est le tournant de l’innovation », a-t-il ajouté.

« J’entends beaucoup de voix qui s’élèvent pour nous expliquer qu’il faudrait relever la complexité des problèmes contemporains en revenant à la lampe à huile ! Je ne crois pas que le modèle Amish permette de régler les défis de l’écologie contemporaine », s’est moqué le chef de l’État, en référence à cette communauté religieuse américaine hostile à la technologie.

Emmanuel Macron a également défendu une Europe numérique souveraine. « Sur la 5G et beaucoup d’autres sujets, on ne doit dépendre d’aucune puissance non européenne », a-t-il indiqué, en appelant notamment à « rouvrir la bataille sur le cloud ».

4 / 5 ( 1 vote )