5G : des maires écologistes et de gauche réclament un moratoire

C’est ce qu’on appelle refuser l’innovation. Alors que la 5G devrait d’ici la fin de l’année débarquer à toute vitesse dans nos vie, son lancement pourrait être compromis en raison de plusieurs maires écologistes et de gauche, dont les maires de Bordeaux, Lyon, Marseille, ou encore les élus Yannick Jadot et Jean-Luc Mélenchon, voulant imposer un moratoire sur cette nouvelle technologie.

Dans une tribune publiée dans le JDD, les maires critiquent le lancement des enchères pour la 5G, qui auront lieu le 29 septembre « sans étude d’impact climatique et environnemental ni aucune consultation publique préalable ». Ils estiment que « l’utilité réelle de la 5G est loin d’être aussi évidente que le prétendent les opérateurs de téléphonie mobile ou le gouvernement ». Ils ajoutent aussi que le gouvernement veut rapidement lancer les enchères « au nom d’un prétendu retard français » alors « qu’aucun véritable débat [n’a] jamais eu lieu » et que « des questions environnementales, sanitaires et démocratiques sont posées ».

« La technologie 5G est conçue pour permettre des débits dix fois supérieurs à la 4G sur les smartphones, mais son déploiement en France aboutira à un ‘effet rebond’ par la hausse de la consommation de données et d’usage des télécommunications, synonyme d’une très forte consommation d’énergie par la sollicitation des antennes et des serveurs », expliquent les maires. La 5G va impliquer selon eux un renouvellement du matériel, augmentant encore l’empreinte écologique et le poids des déchets, et cela pour tenter de bénéficier d’une nouveauté technologique dont l’utilité reste à démontrer ».

