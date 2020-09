StopCovid : «les gens n’ont pas tous bien compris à quoi ça sert», selon Cédric O

StopCovid est un véritable bide. Les derniers chiffres communiqués font en effet état de 2,3 millions de téléchargement pour un ridicule nombre de 72 notifications envoyées aux contacts à risque. En bref, elle ne sert à rien, alors même qu’elle a été prônée par tout le gouvernement et coûte, à l’entretien, quelques millions d’euros par mois.

Et désormais, pour contrer cet échec flagrant, l’exécutif tente de le faire passer sur le dos des citoyens. Pour Cédric O, le secrétaire d’État chargé de la Transition numérique et des Communications électroniques, il y a eu un problème de communication avec les Français. « On aurait dû être plus pédagogue, les gens n’ont pas tous bien compris à quoi ça sert. Je regrette cela, mais je ne regrette pas que nous ayons fait cet app », a-t-il déclaré sur France Culture.

StopCovid doit également son échec à son mode de fonctionnement, qui se fonde sur une solution centralisée et étatique. Au contraire de la majorité des autres pays, qui s’appuient sur l’API commune d’Apple et Google. Les deux géants auraient pu “imposer” l’application aux propriétaires de smartphones iOS et Android.

CEDRIC O | À propos de l’application du gouvernement #StopCovid, “On aurait du être plus pédagogue, les gens n’ont pas tous bien compris à quoi ça sert. Je regrette cela, mais je ne regrette pas que nous ayons fait cet app.” @cedric_o dans #SoftPower @franceculture pic.twitter.com/6Jy3gBntS2 — Frederic Martel (@martelf) September 6, 2020

4 / 5 ( 1 vote )