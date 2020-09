Nintendo Switch : Super Mario 64, Sunshine et Galaxy arrivent dans une compilation (sans intérêt)

Nintendo, le géant japonais du jeu vidéo, a tenu ce jeudi un Nintendo Direct dans lequel il revenait sur les 35 ans de son personnage culte, Mario. L’occasion pour l’entreprise d’annoncer un Mario Kart en réalité virtuelle, mais surtout une compilation d’une fainéantise absolue qui débarquera sur Switch à la fin de l’année.

Super Mario 3D All-Stars accueillera donc Super Mario 64, Super Mario Sunshine et Super Mario Galaxy, sortis respectivement sur Nintendo 64, Nintendo Gamecube et Nintendo Wii, dans une compilation vendue plein pot. Pas de Super Mario Galaxy 2, qui semble avoir été oublié. L’entreprise parle de “versions optimisées”, mais les titres seront pourtant dans leur jus. On notera juste une résolution plus adaptée à l’ère du temps et une résolution 16/9. Vous pourrez également écouter les musiques de ces trois jeux même lorsque l’écran de la console est éteint. Yay !

Super Mario 3D All-Stars sera disponible sur Nintendo Switch le 18 septembre. Par contre, la version physique ne sera disponible que durant une durée limitée, et la version téléchargeable jusqu’à la fin du mois de mars 2021. Une façon de presser les gens à acheter des jeux qu’ils ont déjà fait. En bref, on remercie Nintendo, qui caresse encore les joueurs dans le sens du poil… (C’est ironique)

5 / 5 ( 1 vote )