App Store : Apple vante la création de 300 000 emplois aux États-Unis en un an

Malgré la pandémie de coronavirus, Apple recrute. C’est en tout cas le message sous-jacent de l’annonce grandiloquente de la marque à la pomme, qui affirme dans un communiqué avoir créé pas moins de 300.000 emplois aux États-Unis depuis avril 2019.

En seulement un an, Apple a donc compté sur l’App Store pour fournir toujours plus d’emplois. Apple dit que l’App Store continue de fournir des opportunités économiques, avec des applications qui répondent à des besoins essentiels comme l’apprentissage à distance, la télémédecine et la commande de repas. Selon Apple, l’écosystème de l’App Store comprend maintenant plus de 2,1 millions d’emplois américains dans les 50 États, soit une augmentation de 15% depuis l’année dernière. Apple a déclaré que tout son écosystème comprend 2,7 millions d’emplois aux États-Unis.

Apple précise aussi qu’il compte 90 000 employés dans les 50 États et collabore avec 9 000 fournisseurs américains qui font travailler 450 000 personnes. En bref, l’aide de la marque à la pomme à l’économie américaine est très bien vue puisque le pays est plongé dans une vague de chômage due à l’épidémie de coronavirus. Ça justifiera sans aucun doute le prix élevé du prochain iPhone 12…

