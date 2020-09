Une conférence Playstation 5 le 9 septembre ?

Les jours passent, et la Playstation 5 ne se montre pas beaucoup plus. À vrai dire, depuis la sensationnelle présentation de la console en juin dernier, on ne sait rien de son prix, de sa date de sortie ou même de ses jeux présents au line-up. Il est grand temps que le géant japonais se réveille, à moins que tout ceci ne soit le résultat d’une communication savamment maîtrisé ?

En tous cas, les bombes risquent bientôt de tomber : via le compte Youtube de Playstation France, l’on découvre en effet que la playlist vient de s’agrandir de quatre vidéos supplémentaires, pour l’instant placées en mode privé. Il est donc impossible de savoir de quoi elles traiteront, mais elles existent bel et bien, et le nombre fait penser à un lâcher simultané.

Pour une conférence, peut-être ? Sur le forum Resetera, de nombreux insiders évoquent un événement Playstation 5 dans la première moitié de septembre, certains avançant même la date du 9… Ce qui concorderait avec les inscriptions pour les précommandes lancées aux États-Unis, mais toujours aux abonnées absentes en Europe.

